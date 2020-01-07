السعودية اليوم / أكثر من 15 ألف زائر لفعاليات مهرجان "ربيع الدرب"



الدرب 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

شهد مهرجان "ربيع الدرب"، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة ضمن مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل .. مشتى الكل" ، توافد أكثر من 15 ألف زائر خلال ثلاثة أيام الماضية.

ويستقبل المهرجان زواره من داخل المنطقة وخارجها في أربع مواقع هي شارع الفن وخيمة التسوق وشاطئ الشقيق ومنتزه الدرب تبدأ من الساعة الرابعة عصرًا وتستمر حتى منتصف الليل.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر لمدة 16 يوما العديد من الأركان تشمل ركن البلايستيشن ، وركن الرسم وتركيب الصور ، وشباك الذكريات وألعاب كرة القدم والشطرنج , ومناطق للترفيه والملاهي المتنوعة المخصصة للأطفال ومنطقة جلوس العوائل , إضافة إلى وجود عدد من المطاعم المميزة ومراكز التسوق الخارجية، فيما يشمل المهرجان أيضًا خيمة للتسوق يوجد بها العديد من المعارض والمحلات لمختلف المنتجات الترويجية والمختلفة إضافة إلى تواجد كبير لمنتجات الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان والبالغ عددها " 40" أسرة منتجة , إضافة إلى وجود جميع المرافق الخدمية والمهنية ومسارح مفتوحة لتنظيم البرامج الثقافية والترفيهية و المسابقات وتستضيف عددا من مشاهير التواصل الاجتماعي, إلى جانب تقدم العديد من الهدايا لزوار المهرجان.

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