النفط دون الـ70 دولارا نهاية جلسة مضطربة

الثلاثاء 7 يناير 2020

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، بعد أن اخترق خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 70 دولاراً للبرميل، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



ووفقاً لرويترز، أنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 31 سنتاً، أو 0.45%، لتبلغ عند التسوية 68.91 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 70.74 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتاً، أو 0.35%، لتسجل عند التسوية 63.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 64.72 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل/نيسان الماضي.

وتراجع النفط عن معظم مكاسبه مع تزايد الشكوك في أن إيران سترد بطريقة تعطل إمدادات الخام.

وكانت أسعار النفط قفزت أكثر من 3%، الجمعة، عقب ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما زاد المخاوف من تصاعد في الصراع بالشرق الأوسط، والتأثير المحتمل على إمدادات النفط.

وتسهم المنطقة بحوالي نصف إنتاج النفط العالمي، وتمر 20% من شحنات الخام العالمية في مضيق هرمز.

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وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في حالة إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب منه.

كانت بغداد دعت في وقت سابق القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضي العراق.

وقال ترامب أيضاً إن الولايات المتحدة سترد إذا ردت طهران على قتل الإرهابي سليماني.

وقال نوربرت روكر، مدير الاقتصادات لدى بنك جوليوس باير السويسري: "يضفي الوضع الكثير من الضبابية مع محاولات للتنبؤ الجيوسياسي بردود الأفعال.. في حين يظل إغلاق مضيق هرمز أمراً مستبعداً جداً، كما ينطوي التدهور في العراق على مخاطر على المعروض".

وأضاف: "عادة ما تكون الجوانب الجيوسياسية قوة مؤقتة في أسواق النفط، ونعتقد أنه لا جديد هذه المرة.. نرفع توقعاتنا للأجل القصير إلى 65 دولاراً للبرميل، ونبقي على نظرة محايدة".

وخلص مسح لرويترز إلى أن إنتاج أوبك من النفط تراجع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في ظل المزيد من الالتزام من نيجيريا والعراق بالتخفيضات التي جرى التعهد بها وزيادة في التخفيضات من السعودية أكبر المصدرين، قبيل سريان اتفاق جديد للحد من الإنتاج.

وفي المتوسط، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول، التي تضم في عضويتها 14 دولة 29.50 مليون برميل يومياً، الشهر الماضي، بحسب المسح. ويقل هذا بمقدار خمسين ألف برميل يومياً عن القراءة المعدلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.