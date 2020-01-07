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البرنامج السعودي: سيتم تجهيز مستشفى عدن بأحدث الأجهزة الطبية الثلاثاء 7 يناير 2020 أكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الإثنين، أنه سيتم تجهيز مستشفى عدن بأحدث الأجهزة الطبية.

Advertisements وقال البرنامج السعودي، في بيان له: "يعتبر مستشفى عدن أحد أبرز المستشفيات في العاصمة عدن إذ يتسع لأكثر من ٢٠٠ سرير". وأضاف البيان: "يضم مشروع تطويره تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية بما يخدم المراجعين داخل وخارج العاصمة".

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