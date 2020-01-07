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خادم الحرمين يبعث رسالة شفوية إلى أمير الكويت

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استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان صباح أمس، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق.

ونقل سموه لأمير دولة الكويت رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، فيما حمّل سمو أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال الشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، والوفد المرافق لسموه.

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