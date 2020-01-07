شكرا لقرائتكم خبر عن 350 عمود «ليد» تزين واجهة الخبر البحرية والان نبدء بالتفاصيل

استبدلت بلدية محافظة الخبر 350 عمود إنارة بواجهة المحافظة البحرية بإنارة «ليد» ضمن جهودها لتطوير المرافق السياحية.

وأوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، أن البلدية وضمن سعيها لتحسين وتطوير الواجهة البحرية قامت باستبدال أعمدة الإنارة الديكورية والعادية بأعمدة ديكورية «ليد» الموفرة للطاقة الكهربائية، والتي ستحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة المنبعثة من الفوانيس التقليدية.

وأضاف الزايدي: إن الفوانيس الجديدة تحقق مستوى أفضل لانتشار الضوء وإراحة العين ولا تسبب أي إزعاج بصري، حسب المواصفات والمقاييس في المدن العالمية، كما أكد أن العمر الافتراضي للفوانيس الجديدة يصل إلى 10 سنوات ولا تحتاج للصيانة، وهذا سيوفر الكثير من المبالغ، التي كانت تصرف على الصيانة مقارنة بالسابق، التي كانت تجري لها صيانة كل 3 - 4 أشهر.

ولفت الزايدي إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة البلدية الإستراتيجية للتنمية الحضارية في محافظة الخبر، التي تهدف لتوفير جميع الخدمات للمواطن والمقيم وتهيئة البنية التحتية، داعيا في الوقت نفسه لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مرافق الواجهة البحرية بالخبر. مهيبا بالمواطنين والمقيمين التعاون معها لتحقيق أهداف البلدية، من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين في التشوهات البصرية عبر تطبيقات الأمانات الخاصة أو عبر رقم البلاغات 940.