شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة الشرقية: أنواع ومناطق الطيور المستوردة متغيرة والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري، أن أنواع الطيور والمناطق المسموحة للاستيراد متغيرة من فترة إلى أخرى بحسب الوضع الوبائي للبلد المصدر، وذلك اعتمادا على ما يرد للإدارة العامة للمحاجر بالوزارة من معلومات، وأيضا على ما تنشره منظمة الصحة العالمية، حيث يتم تحديد ذلك أثناء إرسال المستفيد طلب استيراد الطيور عن طريق منصة «أنعام»، موضحا أنه تم استئناف استيراد الطيور الحية اعتبارا من 1/‏1/‏2020م. وأوضح م. المطيري أن الاستيراد في المنطقة الشرقية يكون عن طريق مطار الملك فهد بالدمام؛ للتأكد من جميع الشروط التي وافق عليها المستورد في منصة أنعام، ويتم فحص الطيور ظاهريا ومخبريا بعد إكمال جميع الأوراق المطلوبة، كما يتم أخذ عينات عشوائية لفحصها ضد إنفلونزا الطيور ومرض السالمونيلا، ورفضها في حال إصابتها بأحد هذه الأمراض.

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