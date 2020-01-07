شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث تعزيز التعاون مع إريتريا والان نبدء بالتفاصيل
بحث وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، مع وزير الإعلام بدولة إريتريا يماني قبر مسقل، أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي.
واستعرض الشبانة مع «مسقل» خلال استقباله له في مكتبه أمس، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتطويره.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يبحث تعزيز التعاون مع إريتريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.