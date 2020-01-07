شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث تعزيز التعاون مع إريتريا والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، مع وزير الإعلام بدولة إريتريا يماني قبر مسقل، أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي.

واستعرض الشبانة مع «مسقل» خلال استقباله له في مكتبه أمس، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتطويره.