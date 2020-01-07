شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأول لكشافة تعليم الشرقية في «أفق واسع» والان نبدء بالتفاصيل

حصد كشافة المنطقة الشرقية المشاركون بالتجمع الخليجي الكشفي «أفق واسع» والمقام بالرياض المركز الأول وعلم الشرف في الزيارة الصباحية على مستوى التجمع بقيادة القائد الكشفي جابر الثويني.

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