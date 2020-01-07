شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبارك تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم: وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية بدولة إريتريا عثمان صالح، ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية محمد الحضرمي، ووزيرة الخارجية بجمهورية السودان أسماء محمد عبدالله، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود يوسف، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية أحمد عيسى عوض.

وبارك خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس، وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حمّلهم الملك المفدى نقل تحياته وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.