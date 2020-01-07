شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الشتاء يجمع 300 طالب في «ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع الهيئة الملكية بالجبيل، ملتقى الشتاء لعام 2020م، الذي يستمر على مدى 12 يوما، ويشارك فيه أكثر من 300 طالب من مختلف مناطق المملكة منهم 18 طالبا من مختلف مدارس الهيئة الملكية بالجبيل.

ويهدف الملتقى إلى بناء قاعدة طلابية موهوبة قادرة على تشريف الوطن في المحافل والمسابقات الدولية، كما أنه يعطي الفرصة لجني التفكير الإبداعي المصاحب للملتقى.

وقال الأمين العام لموهبة د. سعود المتحمي، في كلمة له أثناء انطلاق أعمال الملتقى، إن «موهبة» حريصة كل الحرص على أهم قيمة من قيمنا، وهي «الشغف».

Advertisements

كما ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي، كلمة عبر فيها عن شكره للمسؤولين في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع لاختيارهم الهيئة الملكية بالجبيل بشكل مستمر لتكون شريكة ومستضيفة لملتقى الشتاء لعام 2020م، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تحرص دائما على بناء وتطوير المعرفة ونشر ثقافة الموهبة المبدعة لما يسهم في دعم التنمية المستدامة في المملكة، ومما لاشك فيه أن احتضان الهيئة الملكية بالجبيل لملتقى الشتاء لعام 2020م لعدة سنوات ما هو إلا تأكيد على حرصها بتوفير كل الإمكانات لتهيئة البيئة التربوية المحفزة وبحول الله سيعمل الجميع كمنظمة متكاملة بكل عزم لتهيئة شبابنا للمستقبل وتحقيق النتائج المتقدمة على مستوى العالم في التحصيل العلمي مواكبة لرؤية المملكة 2030 ليبقى تعليمنا بوابة العبور للمستقبل.

يذكر أن ملتقى الشتاء لعام 2020 يناقش العديد من العلوم أهمها الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، بالإضافة إلى العلوم التي من خلالها ستنافس الفرق السعودية في الأولمبياد الدولي لعام 2020م.

واختتم حفل افتتاح الملتقى بجولة في القاعات التدريبية تم خلالها حث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج وعدم التردد بطرح المقترحات لتطوير تجاربهم.