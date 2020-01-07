شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم على قاعدة أمريكية في كينيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية وقوف المملكة إلى جانب جمهورية كينيا الصديقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبًا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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