شكرا لقرائتكم خبر عن مضخات أمانة الشرقية جاهزة على مدار الساعة لتصريف الأمطار في الأحياء «غير المخدومة» والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وكيل أمين أمانة المنطقة الشرقية المساعد لشؤون البلديات المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، أن فرق الأمانة موجودة ومستعدة على مدار الساعة لشفط المياه منذ بدء الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الشرقية وحاضرة الدمام أمس الأول مبكرا حتى اليوم. وقال الصفيان: إن ذلك تم تفعيلا لخطة الأمانة التي أعدتها لتلافي تجمعات مياه الأمطار على أرض الواقع ويجري التعامل مع كافة المواقع التابعة للأمانة والتنسيق على المواقع التابعة مع وزارة النقل في هذا الشأن.

وأوضح الصفيان لـ ”الخليج 365”، أن الأمانة سخرت كافة الإمكانيات للعمل على تصريف مياه الأمطار في الأحياء التي لم يصلها التصريف من خلال المضخات العملاقة وأجهزة التصريف لتكون المنطقة أو الحي خاليا تماما من تجمعات الأمطار على كافة الأحياء في وقت قياسي بحاضرة الدمام.

وأشار الصفيان إلى أن محطات الضخ تعمل بالطاقة الطبيعية، وعمال النظافة يعملون على تنظيف المناهيل الخاصة بالمياه بشكل مستمر ودوري؛ كيلا تتجمع الأوراق أو البلاستيكيات، وهناك خطة طوارئ مفعلة من خلال المتابعة من قبل رؤساء البلديات والإدارات المعنية بالأمانة وقيام رؤساء البلديات والوكلاء المسؤولين والرؤساء بجولات على كافة المواقع؛ للتأكد من سلامتها ورفع كافة المياه.

وأضاف إنه تم مسبقا تحديد المناطق الحرجة والسوداء ودعمها بمحطات ضخ والتعامل معها أولا بأول ولم نشهد حالات كبيرة ويجري التعامل مع كافة الحالات أولا بأول والأمور تسير حسب الخطة المتبعة، أما الأنفاق فإن انسيابية الحركة المرورية تسير بشكل طبيعي ولم تشهد أي تجمع لمياه الأمطار وكذلك الشوارع، حيث إن الحالة المطرية تعتبر طبيعية ولم تشهد كثافة إلا شدة مطرية خلال نصف ساعة من وقت الهطول وتم رصدها ومتابعة جميع الأماكن التي شهدت تجمعات مياه نتيجة لها، ولم نشهد ولله الحمد حالات خطر بعد الحالة المطرية، حيث إن الحالات الخطرة تكون بين 50 و70 إلى 80 ملم ويتم فيها جهد أكبر ومتابعة أكبر.

ونوه الصفيان إلى استعداد الأمانة لاستقبال الملاحظات على رقم بلاغات الأمانة 940 والذي يعمل على مدار الساعة من أجل استقبال كافة البلاغات والملاحظات، وهذا يؤكد العمل المشترك مع كافة الجهات واستقبال المواطنين للرسائل التوعوية والتحذيرية التي ترسلها الأمانة من أجل أخذ الحيطة من الدخول في الشوارع المزدحمة أثناء الحالة المطرية مما سهل على الأمانة وكافة الجهات القيام بعملها في أسرع وقت ممكن.