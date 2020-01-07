شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: المملكة حققت قفزات جعلتها مقصدا للاستثمار والسياحة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا.
وأكد سموه أن المملكة حققت خلال الفترة الماضية قفزات تنموية واقتصادية جعلت منها مقصدا للاستثمار والسياحة، وعززت من التبادل التجاري مع عدد من الدول بما فيها جمهورية التشيك.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته، عبر سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مبينا أن العلاقة مع المملكة والتبادل التجاري بين البلدين والتعاون في تطور مستمر بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في التشيك متحفز للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.
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