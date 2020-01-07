شكرا لقرائتكم خبر عن «فن سريالي» لنزيلات دار التربية الاجتماعية بالدرعية والان نبدء بالتفاصيل

نفذ قسم البرامج والأنشطة بدار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الفترة الماضية، مجموعة من البرامج الداخلية والخارجية ما بين دينية وتثقيفية وترفيهية ونفسية.

واشتملت البرامج الداخلية على 3 محاضرات دينية وتوعوية، و8 دروس لتصحيح التلاوة، وأنشطة أخرى تعنى بالنواحي النفسية، فيما تضمنت البرامج الخارجية زيارات ترفيهية لبعض الحدائق العامة وموسم الرياض وسفاري وسباق الفورمولا ومدينة الألعاب وندر ونترلاند، ورحلة لإحدى المزارع الريفية، إضافة إلى إشراك الفتيات نزيلات الدار في بعض الدورات مثل «الفن السريالي التجريدي، وأساسيات فن صناعة الصابون، وتنسيق وتصميم لوحات فنية بالكولاج والديكوباج».

يُذكر أن دور التربية الاجتماعية للبنات تحرص على إقامة مثل هذه المناشط طيلة العام؛ لما في ذلك من أهمية قصوى للترفيه عن الفتيات نزيلات الدور، وتثقيفهن ودمجهن بالمجتمع وتقويم سلوكهن وتوعيتهن، ومنحهن شعوراً بأنهن كن وما زلن وسيبقين محل الاهتمام والرعاية ليعدن للمجتمع وهن أكثر إيجابية.