شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مشرفا بتعليم الشرقية يحصلون على تصنيف «مبدع» والان نبدء بالتفاصيل

كرمت إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية «بنين»، عددا من المشرفين الحاصلين على تصنيف «مبدع» في مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية، وبلغ عدد المشرفين الحاصلين على تصنيف «مبدع» 26 مشرفا تربويا، من مكاتب تعليم شرق الدمام وغرب الدمام والخبر والظهران والقطيف وبقيق.

وجاء ذلك خلال زيارات قام بها مدير إدارة الإشراف التربوي عبدالرحمن الزهراني، وأخصائي التقويم وعدد من رؤساء الأقسام بالإشراف التربوي، خلال الفترة الماضية لمكاتب التعليم بتعليم المنطقة الشرقية للفصل الدراسي الأول لعام 1440/‏1441هـ.

وقال الزهراني: إن التكريم كان للمشرفين المتميزين الحاصلين على تصنيف «مبدع» للفئة الأولى A من جميع مكاتب التعليم، وذلك على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، وقد جاء وفقا لتقييم رؤساء الأقسام لمشرفي كل قسم حسب أداء المشرفين كميا ونوعيا وأثرا إشرافيا، وذلك من خلال قياس الأداء من خلال زيارة مسحية وأخذ عينة من المدارس والمعلمين المسندين للمشرف، ثم إجراء مقابلات مع المشرف للتحقق من جودة الإجراءات ودقة التنفيذ ومصداقية القياس. وأشاد الزهراني بالجهود الكبيرة التي يبذلها المشرفون التربويون في دعم الميدان ومساندته، وتحسين العملية التعليمية وتنفيذهم عددا من البرامج والمبادرات النوعية والملموسة، والتي أسهمت في تطوير العمل وتحسين المخرجات والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأضاف الزهراني: إن هذا التصنيف يهدف لتشخيص الواقع وتحديد مواطن القوة والضعف في نواتج التعلم بشكل علمي ومؤشرات دقيقة، وكذلك تقديم الخدمات والدعم لإجراءات التصحيح اللازمة لرفع نواتج التعلم، من خلال منظومة متكاملة تبدأ من المعلم وتنتهي بالمدير العام، ليأتي الأثر المباشر داخل حجرة الصف الدراسي لنحصل على مخرجات تعليمية متميزة.