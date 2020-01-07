شكرا لقرائتكم خبر عن مجالس علمية لشرح كتب السنة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

افتتح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية «بشائر»، يوم السبت، برنامج المجالس العلمية لشرح كتب السنة النبوية تحت عنوان «جهود المملكة في خدمة السنة النبوية»، والتي تستمر حتى اليوم.

وتتضمن المجالس العلمية شرح دروس في سنن ابن ماجه، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، ويقوم بشرحها أستاذ الحديث بجامعة الملك خالد بأبها الشيخ الدكتور يحيى البكري، والمعلم بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الشيخ علي الحدادي، وتقام في جامع ذي النورين بحي الجسر بالخبر يوميا بعد صلاة العصر حتى الساعة 10:00 مساءً.

يُذكر أن البرنامج يتميز بقراءة جميع كتب السنن الأربع في وقت وجيز، والحصول على إجازة الرواية، ووجود بث مباشر، كما يوجد مكان للنساء.

وتأتي هذه الندوات والدروس ضمن البرامج العلمية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وذلك لتكثيف الجهود الدعوية، وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.