الشؤون الإسلامية تنظم برنامجا دعويا بالخبر

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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر «هداية»، سلسلة من المحاضرات والكلمات، يلقيها سعد آل بسام في جوامع ومساجد محافظة الخبر، وتستمر عدة أيام. ففي يوم الخميس الرابع عشر من شهر جمادى الأولى، يلقي آل بسام محاضرة وكلمة، الأولى بعنوان: «الحياة الطيبة»، في جامع عبدالعزيز بن باز بحي العقربية بعد صلاة المغرب، والثانية بعنوان: «الصحبة الصالحة» في جامع عبدالله المبارك بحي العليا بعد صلاة العشاء. وفي يوم السبت السادس عشر من الشهر ذاته، يلقي محاضرة وكلمة، الأولى بعنوان: «دور الأسرة في استقامة الأولاد»، في جامع الشيخ إبراهيم العجمي بحي العليا بعد صلاة المغرب، والثانية بعنوان: «تعظيم حق الوالدين»، في جامع محمد السويكت بحي العليا. ويأتي تنظيم هذه المحاضرات والكلمات، في إطار البرامج الدعوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف مناطق المملكة؛ لتبصير الناس وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.

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