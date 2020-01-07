شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الظهران تحذر من مخالفات مراكز التزيين النسائية والان نبدء بالتفاصيل

حذرت إدارة الخدمات النسائية ببلدية الظهران السيدات أثناء زيارتهن لمراكز التزيين النسائية من الأدوات ذات الاستخدام المتعدد. وشددت الإدارة على ضرورة التأكد من نظافة وتعقيم الأدوات قبل وبعد الاستخدام والتبليغ عن أي مخالفة.

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