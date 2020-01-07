شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير الحاويات في «الهاف مون» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة وضمن أعمالها الدورية، برش وتطهير الحاويات بشاطئ نصف القمر «الهاف مون»؛ للعمل على تحسين المشهد الحضري. كما قامت البلدية ممثلة بإدارة النظافة أيضا وضمن أعمالها اليومية، بالعمل على التقاط النفايات من الشاطئ.

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