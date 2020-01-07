شكرا لقرائتكم خبر عن توطين القطاع السياحي في ورشة عمل والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب العمل بمحافظة الجبيل مؤخرا، ورشة تعريفية عن «تحديثات أنظمة التفتيش». وتناولت الورشة دليل توطين القطاع السياحي، وإجراءات التعامل مع حالات التعديات السلوكية، وشرح معادلة التفتيش، إضافة لشرح صلاحيات ومحظورات التفتيش، وكذلك طريقة إعداد التقارير.

وأكد مدير مكتب عمل الجبيل مطلق القحطاني، أن مكتب الجبيل يسعى من خلال تنظيم مثل هذه الورش إلى رفع كفاءة المفتشين، وفقا لآخر مستجدات الأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.