شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % نسبة رضا المسافرين عن خدمات مطار الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المُقدمة في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى 75%، وهي ذات النسبة لشهر نوفمبر الماضي، وذلك في إحصائية الهيئة لشهر ديسمبر، التي شارك فيها أكثر من 800 ألف مسافر. وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعًا في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة لــ 80% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، التي كانت 79%، في حين جاءت نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ذات نسبة الرضا المُسجلة لشهر نوفمبر وهي: 79%، 68%، 76%.

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