«التأمينات الاجتماعية» الأفضل في الخدمات الرقمية

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وأكد مساعد المحافظ لتقنية المعلومات أحمد العمران أن تحقيق المؤسسة لهذا الإنجاز، جاء نتيجة للجهود التي تبذلها المؤسسة نحو التحول الرقمي الكامل، وسعيها الدائم لكل جديد يظهر على الساحة التقنية في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لعملائها وبما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني.
ويُعد مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية أداة تقييم لقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويحسن ذلك عملية تقديم الخدمات الحكومية ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وهو أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني 2020.
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