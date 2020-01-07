شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 57 عاما وغرامة 25 مليونا لـ16 متورطا بـ«غسيل الأموال» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق مع مجموعة من المتهمين في قضية تستر وغسيل أموال، أسفر عن وجود تنظيم عصابي، مكون من 16 متورطًا، يُدار عن طريق عدد من الوافدين.

» دراسة القضية

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة درست وقائع القضية وتداعياتها، واستظهرت أركان الجريمة وحيثياتها، والظروف المحيطة بها، وفقًا للاختصاص الدقيق نوعيًا لمثل هذه الجرائم، واتضح أن هذا التشكيل يعمل تحت تستر من بعض المواطنين، الذين أسهموا في الجريمة، عن طريق تمكين هؤلاء الوافدين من التصرف في مؤسساتهم وسجلاتهم التجارية وحساباتهم البنكية.

» تحويل أموال

وأضاف إنه بتتبع الجهات المختصة في النيابة العامة للحركة المالية للأموال المشبوهة، وإجراء التحقيق المالي الموازي، تمت الإطاحة بهذا التشكيل، الذي نشط في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية.

» عمل دؤوب

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واستخلصت النيابة العامة من أوعية هذه الجريمة، بعد عمل دؤوب ومتابعة مطولة ومراقبة مستمرة، أكثر من 60 دليلًا وقرينةً ضد المتهمين، قدمتها في لائحة الدعوى العامة، ما أثمر عن صدور أحكام بحقهم، تضمنت إدانتهم جميعًا بارتكاب جرائم منها: التستر وغسيل الأموال، وتمكين الآخرين من التصرف في المؤسسات والحسابات البنكية من غير إشراف ولا متابعة من صاحب الشأن.

» مدد السجن

وبلغت مدد سجن المتهمين في هذه القضايا 57 عامًا و6 أشهر، وتجاوز مجموع الغرامات المالية الموقّعة عليهم أكثر من 25 مليون ريال، وإبعاد غير السعوديين عن البلاد، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، وطالت العقوبات أكثر من 10 مؤسسات بشطب سجلاتها.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في محاصرة المتلاعبين بالاقتصاد الوطني، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم حماية للوطن والمواطنين، مبيّنًا أن الجهات المختصة بهذا النوع من القضايا في النيابة العامة، لن تألو جهدًا في تجريم ومحاسبة كل مَنْ تسوّل له نفسه استخدام القنوات المالية في المملكة بشكل غير شرعي.

وشدد على أن أهل الخبرة والتخصص في النيابة العامة قادرون على كشف الألاعيب، التي يمارسها مجرمو المال العام والخاص، بهدف التحايل على الأنظمة المعمول بها.