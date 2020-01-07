شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة للظروف المناخية يشمل جميع المنسوبين والان نبدء بالتفاصيل

منح وزير التعليم د.حمد آل الشيخ صلاحية تعليق الدراسة في المدارس، نتيجة الظروف المناخية، للجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة، على أن يشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة.

ووجه الوزير مديري التعليم بالمناطق والمحافظات، في تعميم أصدره، أمس الإثنين، بتشكيل لجنة تتولى النظر في الحاجة لتعليق الدراسة برئاستهم، وعضوية ممثلين من إمارة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة المنطقة أو البلدية.

وأوضح التعميم أن تعليق الدراسة يقتصر على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية، وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة التي لم تشملها تلك الحالة، مع الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل تعليق الدراسة، والتأكيد أيضًا على مسؤولية أولياء الأمور في اتخاذ القرار المناسب لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة؛ نتيجة للاضطرابات المناخية.

وشمل التعميم تزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بصورة من قرار التعليق، وتقرير بعد زوال الحالة.