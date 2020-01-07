شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تطلب مقترحات «إدارة النفايات» والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهتمين والعموم، إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مسودة مشروع إدارة النفايات، وذلك لمدة شهر. ويستهدف نظام إدارة النفايات، الذي تعمل الوزارة على إعداده، بعد موافقة مجلس الوزراء، تنظيم عملية إدارة النفايات المتكاملة بين جميع الجهات المعنية، وفق اختصاص كل منها؛ لتقليل إنتاج النفايات وفرزها وتخزينها وجمعها ونقلها وإعادة تدوير ما يمكن منها، وذلك تحقيقًا لمفهوم الاستدامة البيئية والمحافظة على الصحة العامة ورفاهية الإنسان بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

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