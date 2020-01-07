شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الأميركي يعلن مغادرته للعراق ويبلغ الحكومة العراقية رسميا باتخاذه إجراءات الخروج من البلاد (نص الرسالة الأمريكية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برسالة رسمية موقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، أبلغ الجيش الأميركي، الاثنين، بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

في التفاصيل، أفادت الرسالة الأميركية بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار.

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عاجل : الجيش الأميركي يعلن مغادرته للعراق ويبلغ الحكومة العراقية رسميا باتخاذه إجراءات الخروج من البلاد (نص الرسالة الأمريكية)

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كما أكدت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن.

وأضافت الرسالة أنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ونصت الرسالة الأميركية على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

بدورها، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، بأن الرسالة الأميركية حول إعادة التموضع وصلت إلى البرلمان العراقي.

فيما أعربت مصادر برلمانية عراقية عن مخاوف من فرض عقوبات أميركية على العراق.

من جهته، أعلن البنتاغون، أنه ليس بإمكانه تأكيد صحة الرسالة بشأن العراق في الوقت الحالي.

العراق لأميركا: نرغب بالعمل سوياً

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، كان التقى، الاثنين، بالسفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر وأبلغه بضرورة عمل البلدين سويا لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية.