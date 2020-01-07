“فارس” يدرج العلاوة السنوية بمسيرات كشف الرواتب لمنسوبي التعليم

أدرج نظام فارس التابع للموارد البشرية بوزارة التعليم العلاوة السنوية في مسيرات الرواتب لمنسوبي التعليم، على أن يتم صرفها يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر جمادى الآخرة، الموافق 27 من شهر يناير الحالي.

وتفصيلاً، أتاح نظام “فارس” الاستعلام الذاتي على مسيرات الراتب، وأدرج العلاوة السنوية في كشف التعريف بالراتب. يُذكر أن “نظام فارس” هي الخدمة الذاتية للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات الذاتية التي يستطيع الموظف (المعلم- الإداري- المستخدم – العامل) الاستعلام من خلالها، وإجراء المعاملات، وأخذ الموافقات اللازمة من قِبل أصحاب الصلاحية آليًّا دون الرجوع للإدارة. وبإمكان كل موظف تتبُّع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق الموقع.