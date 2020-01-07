أدرج نظام فارس التابع للموارد البشرية بوزارة التعليم العلاوة السنوية في مسيرات الرواتب لمنسوبي التعليم، على أن يتم صرفها يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر جمادى الآخرة، الموافق 27 من شهر يناير الحالي.
وتفصيلاً، أتاح نظام “فارس” الاستعلام الذاتي على مسيرات الراتب، وأدرج العلاوة السنوية في كشف التعريف بالراتب. يُذكر أن “نظام فارس” هي الخدمة الذاتية للموارد البشرية، وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات الذاتية التي يستطيع الموظف (المعلم- الإداري- المستخدم – العامل) الاستعلام من خلالها، وإجراء المعاملات، وأخذ الموافقات اللازمة من قِبل أصحاب الصلاحية آليًّا دون الرجوع للإدارة. وبإمكان كل موظف تتبُّع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر “فارس” يدرج العلاوة السنوية بمسيرات كشف الرواتب لمنسوبي التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.