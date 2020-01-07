توقعات الطقس غداً.. أمطار على بعض المناطق ورياح مثيرة للغبار بأخرى

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرة بحالة الطقس المتوقعة في مناطق المملكة غداً الثلاثاء.

وقالت “الأرصاد” إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للغبار على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة، والأجزاء الغربية من الرياض، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، وقد تهطل منها أمطار متفرقة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية. ويُتوقع أن تصل أدنى درجة حرارة في المملكة غداً إلى 3 درجات مئوية في تبوك وحائل وطريف والقريات، بينما تصل أعلى درجة حرارة إلى 30 درجة في جازان.