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الأمير خالد بن سلمان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية

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وصل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له اليوم الإثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارةٍ رسمية. وسيلتقي خلال الزيارة عددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم الأمن والاستقرار.

وكان في استقباله لدى وصوله، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، والملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة اللواء الركن فواز الفواز، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

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