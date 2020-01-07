ضبط وافدة انتحلت صفة طبيبة جلدية في حائل

ضبطت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، وافدة انتحلت صفة طبيبة جلدية بدون ترخيص في أحد المنشآت الصحية الخاصة في حائل. وأكدت الوزارة عبر «تويتر»، أنه جرى إحالة الوافدة إلى النيابة العامة، مناشدة الجميع الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم (٩٣٧).

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