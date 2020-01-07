بشرى سارة للمعلمين والمعلمات.. بدء إضافة العلاوة السنوية في كشف الراتب

︎ . بدأت وزارة التعليم والإدارات التابعة لها، مساء أمس الاثنين، إضافة العلاوة السنوية في كشف الراتب بالنسبة للمعلمين والمعلمات.

ويمكن للمعلمين والمعلمات الاستعلام عن العلاوة السنوية عن طريق حساب المعلم أو المعلمة في نظام فارس، حيث يتم اختيار ‏الخدمة الذاتية ثم الرواتب ثم كشف الراتب والتعريف بالراتب، ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة السنوية مع راتب الشهري الحالي والمقرر صرفه يوم 27 يناير الجاري.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، قد أوضحت في وقت سابق، أنه تم تصنيف المعلمين والمعلمات إلى 4 رتب، وهي: مساعد معلم/ معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعًا لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي.





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