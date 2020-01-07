استحدثت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وسيلة جديدة للإبلاغ عن بلاغات الفساد، أضافتها إلى الوسائل والقنوات السابقة، إذ بدأت الهيئة تستقبل البلاغات عبر تطبيق «WhatsApp» وخصصت لذلك الرقم (0539980980). وحسب إحصاءات صادرة عن الهيئة لـ2018 تصدرت الأجهزة الذكية وسائل الإبلاغ عن الفساد، بنسبة 29%، ثم موقع الهيئة الإلكتروني بنسبة 23.6%، ثم الحضور الشخصي بنسبة 19.2%، فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل بـ1.5%. وسائل الإبلاغ عن الفساد 01 الإرسال على عنوان الهيئة التالي: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ص. ب (واصل) 7667 العليا – حي الغدير الرياض 13311-2525 المملكة العربية السعودية 02 الإرسال على فاكس الهيئة (0112645555) 03 تقديم البلاغ بالحضور مباشرة للهيئة 04 إرسال برقية 05 «خدمة البلاغات» في الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد 06 تطبيق الجوال لمستخدمي IOS 07 تطبيق الجوال لمستخدمي ANDROID 08 الهاتف المجاني 980 Advertisements 09 رقم واتساب 0539980980 إحصاءات بلاغات الفساد 2018 15591 بلاغا خلال العام الماضي 2018 بارتفاع 50% مقارنة بـ2017 46 % من البلاغات مشمولة باختصاصات الهيئة 90.65 % من تلك البلاغات تم حفظها 6 موضوعات رفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 74.3 % من البلاغات مصنفة فسادا ماليا أو إداريا 19.9 % قصور في الخدمات 4.5 % قصور في المشاريع 0.9 % قصور في الأنظمة أو إجراءات العمل 0.4 % طلب حماية المبلغين



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص رقم «WhatsApp» لاستقبال بلاغات الفساد المالي والإداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.