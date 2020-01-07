سفاري بقيق يعيد فرسان الصحراء

يصطف زوار مهرجان «سفاري بقيق» لتراث الصحراء طيلة أيام فعالياته على سياج ميدان الفروسية، لمشاهدة عروض فرسان الصحراء خلال استعراض مهاراتهم وهم يمتطون خيولهم ويطلقون البارود من البنادق التقليدية القديمة ليختلط صوت البارود بشراره ورائحته، في مشهد يظهر مدى المهارة العالية والقوة والشجاعة التي يتحلون بها.

حماية الممتلكات

تعتبر فعالية «عروض الخيل والبارود» من أكثر الفعاليات إثارة في مهرجان سفاري بقيق لتراث الصحراء الذي يقام خلال إجازة منتصف العام. ويشير مدير الفعاليات في المهرجان فيصل العتيبي إلى أن الفرسان المشاركين يمتلكون قدرات هائلة وعلى مستوى عالٍ من المهارة في الفروسية بشتى أنواعها، مع استخدام البنادق التقليدية القديمة وإطلاق البارود منها وهم يمتطون الخيول المسرعة، مرتدين اللباس التقليدي المطرز، في مشاهد تصور الكر والفر والمهارات الاستعراضية الأخرى، مبيناً أن بنادق البارود كانت من أهم الأسلحة التي كان فرسان الجزيرة العربية، يعتمدون عليها في الماضي للدفاع عن النفس وحماية الأعراض والممتلكات وفي الحروب.

المجاميع والمكحلة

يضيف العتيبي أن بنادق البارود التي يستخدمها الفرسان تختلف في الشكل والحجم والطول ويطلق عليها في السابق مسميات مختلفة، أشهرها «المجاميع» و«المكحلة»، مشيراً إلى أن البارود المستخدم فيها يتم صنعه من الفحم والملح، ويتطلب من الفارس الخبرة لحشو ماسورة البندقية بالبارود بدقة حتى لا يتعرض لخطر انفجارها إذا ما تم حشوها بكميات زائدة.