آل كزمان في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس، في ظهران الجنوب، والد رئيس قسم النشاط في إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، حامد مسفر آل كزمان. ويتقبل العزاء في منزل العائلة بقرية آل كزمان، وجوال ابنه ‭055 888 2243‬.



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