3572 مشاركة في ختام مهرجان السعف

ختمت أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنات بتعليم نجران فعاليات «مهرجان السعف»، والذي شاركت فيه 8 أندية و11 من القطاع الحكومي والخاص، و3572 مشاركة، ليومين، في مقر نادي الحي بالمتوسطة السابعة للبنات.

مصنوعات الخوص

شهد المهرجان حضورا نسائيا كبيرا، ومشاهدة ما قدمته الأندية المشاركة ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وضم المهرجان صناعات السعف المختلفة، والمعروضات التراثية والبرامج الترفيهية والتعليمية، والمسابقات الثقافية والمسرحيات والمشاهد التمثيلية، والألعاب والعروض الشعبية والبازارات، والأركان التي زُينت بمشغولات السعف، و24 ورشة عمل تدريبية على الرسم والقراءة، وعلى مصنوعات الخوص المشهورة بها منطقة نجران.

الفخر بالتراث

أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، أن سبب اختيار مهرجان السعف كهوية لمهرجان أندية الحي بتعليم نجران، لتميز المنطقة بكثرة النخيل واهتمامها بمنتجاتها والاستفادة منها، سواء التمر أو الجذع أو السعف، ويهدف المهرجان إلى التمسك بقيم المواطنة والفخر بإرثنا الحضاري، وأهمية الأعمال الحرفية في مستقبل المملكة اقتصاديا وثقافيا وسياحيا واجتماعيا، والتعريف بتاريخ مهنة السعف والخواصة بالمنطقة، مقدما شكره إلى جميع من شارك وللجهات المختلفة.