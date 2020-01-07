توفير الخدمات لـ50 ألف زائر لواجهة الحريضة

أكد رئيس مركز الحريضة عبدالله السرحاني متابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لتحقيق الرؤية المشتركة، بين الأجهزة الأمنية بمخفر شرطة مركز الحريضة والمجاهدين، وقيادة حرس الحدود والجهات الخدمية بأمانة منطقة عسير وبلدية الساحل والشؤون الصحية بالمنطقة، لخدمة زوار الواجهة البحرية على ساحل البحر الأحمر بالحريضة، التي تستوعب 50 ألف نسمة. وجاء ذلك خلال جولته الميدانية التفقدية على العروض التي تقدمها هيئة الترفيه والهيئة العامة للرياضة مساء أمس، بالإضافة للعربة المتنقلة للخدمات الصحية وفرق الهلال الأحمر المكلف بتقديم الخدمات للزوار.

عيادات متنقلة

أوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز آل شايع بأن الصحة خصصت عيادات متنقلة مجهزة بالكوادر الطبية والفنية والإدارية لخدمة زوار الواجهة البحرية، مشيرا إلى أن مشاركتهم تضمنت مركزا صحيا في عربة للعيادات الطبية المتنقلة، بها كافة العيادات التي يحتاجها المراجع، بالإضافة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. وذلك بمشاركة فريق لمكافحة نواقل المرض في القطاع الصحي بالقحمة الذي يقدم أعمال الرش في الواجهة البحرية.

الإسعافات الأولية

أشار مدير إدارة التدريب بإدارة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير حازم عدوس إلى أنهم مشاركون بـ 20 مدربا معتمدا ومتطوعين، بالإضافة إلى فرقتين إسعافيتين لتغطية الحدث ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، الذي يخدم جميع شرائح المجتمع والجهات الحكومية والخاصة، منوها بأن البرنامج يشمل الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات الخطرة، وأن هدفهم توصيل ثقافة طرق إنقاذ الحياة للجميع.