5 منشآت تنال الاعتماد المؤسسي

وحسب التجمع الصحي بالمنطقة، فإن ذلك يأتي بعد التزام المنشآت بالمعايير والمتطلبات، وتطبيق لائحة الاعتماد المؤسسي وقواعدها التنفيذية.
وشملت المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المؤسسي، مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة، ومركز السكر والغدد الصماء بمستشفى الملك التخصصي في بريدة، إضافة إلى 3 مراكز صحية هي: الأفق، والفائزية، والإسكان.
وأكد التجمع الصحي بالقصيم أن الاعتماد المؤسسي للهيئة يضمن توفير وتسخير كل الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب، بما في ذلك مشاركة الاستشاريين والأخصائيين المؤهلين بصورة فعالة في برامج التدريب، وخلق بيئة تعليمية مميزة للمتدربين مبنية على أسس التعليم الطبي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ، يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.
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