رأس وكيل محافظ محايل المكلف أحمد آل ملحم الاجتماع الذي عقد أمس بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة بحضور أعضاء لجنة السياحة. واستعرض الاجتماع البرامج والفعاليات المقدمة لتفعيل المهرجان، كما ناقش وكيل المحافظة المكلف تحديد موعد بداية ونهاية المهرجان الشتوي «محايل أدفا». وأكد آل ملحم أن المهرجان الشتوي سينطلق بمحاضرة دينية بجامع «الفلقي»، مبينا أن المهرجان سيشهد عددا من البرامج والفعاليات منها التشكيلية والفنية وأنشطة ترفيهية وندوات وأمسيات ثقافية، ومعارض تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إلى جانب أنشطة رياضية وكشفية، وفقرات شبابية منوعه، وعروض للفلكور الشعبي، وبرامج التوعية والإرشاد التي تشارك فيها بعض الإدارات الخدمية والأمنية، كما سيشارك مكتب دعوة وتوعية الجاليات «تبصرة» بمخيم للشباب، وأفاد أن البرنامج المقترح الذي قدمته اللجنة المنبثقة من لجنة التنمية السياحية الفرعية سيتم الإعلان عنه بعد اعتماده من أمير منطقة عسير.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محايل تبحث انطلاقة الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.