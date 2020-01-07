10 حوادث حريق في المناطق كل ساعة

حوادث الإنقاذ
أظهرت البيانات الصادرة من الدفاع المدني والتي أطلعت عليها «دوت الخليج»، أن حوادث الإنقاذ خلال الأشهر الـ3 بلغت 11941 حادثا، ما يعادل نسبة 54% من إجمالي عدد حوادث الحرائق التي باشرتها فرق الدفاع المدني بمناطق المملكة، وبلغت حوادث الإطفاء 10156 حادثا بنسبة 46%، وجاءت النسبة الأعلى في حوادث حرائق الإنقاذ والإطفاء خلال محرم بـ7523 حادثا بنسبة 34%، يليه ربيع الأول بـ7421 حادثا بنسبة 33.6%، وصفر بـ7153 حادثا بنسبة 32.4%.
احتياطات السلامة
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى الأخذ بأسباب السلامة خلال الإجازة الدراسية، سواء في المتنزهات العامة أو المدن الترفيهية أو الرحلات البرية، مؤكدة أهمية إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة خلال القيام بالرحلات البرية، واختيار الأماكن الأمنة المناسبة، ونصب الخيام بعيدا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، والحرص على إشعال النار بعيدا عن الخيام، ومراعاة اتجاه الرياح، وعمل التهوية المناسبة بالخيام عند اشتعال الحطب أو الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، كما ينبغي التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة.
إجمالي حوادث الحرائق في 3 أشهر لعام 1441
22097 حادثا
11941 حالات الإنقاذ
10156 إطفاء
الأشهر
7523 محرم
7153 صفر
7421 ربيع الأول
الوفيات
609
الإصابات
2570
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