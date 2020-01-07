10 حوادث حريق في المناطق كل ساعة

بلغ إجمالي حوادث الحرائق التي باشرتها فرق الدفاع المدني بمناطق المملكة نحو 22097 حادثا، بمعدل 248 حريقا يوميا، و10 حرائق في الساعة، وذلك خلال الأشهر الـ3 الأولى لـ1441، نتج عنها 609 حالات وفاة و2570 إصابة.

حوادث الإنقاذ

أظهرت البيانات الصادرة من الدفاع المدني والتي أطلعت عليها «دوت الخليج»، أن حوادث الإنقاذ خلال الأشهر الـ3 بلغت 11941 حادثا، ما يعادل نسبة 54% من إجمالي عدد حوادث الحرائق التي باشرتها فرق الدفاع المدني بمناطق المملكة، وبلغت حوادث الإطفاء 10156 حادثا بنسبة 46%، وجاءت النسبة الأعلى في حوادث حرائق الإنقاذ والإطفاء خلال محرم بـ7523 حادثا بنسبة 34%، يليه ربيع الأول بـ7421 حادثا بنسبة 33.6%، وصفر بـ7153 حادثا بنسبة 32.4%.

احتياطات السلامة

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى الأخذ بأسباب السلامة خلال الإجازة الدراسية، سواء في المتنزهات العامة أو المدن الترفيهية أو الرحلات البرية، مؤكدة أهمية إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة خلال القيام بالرحلات البرية، واختيار الأماكن الأمنة المناسبة، ونصب الخيام بعيدا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، والحرص على إشعال النار بعيدا عن الخيام، ومراعاة اتجاه الرياح، وعمل التهوية المناسبة بالخيام عند اشتعال الحطب أو الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، كما ينبغي التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة.

إجمالي حوادث الحرائق في 3 أشهر لعام 1441

22097 حادثا

11941 حالات الإنقاذ

10156 إطفاء

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الأشهر

7523 محرم

7153 صفر

7421 ربيع الأول

الوفيات

609

الإصابات

2570