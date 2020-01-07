بوابة دوت الخليج في تعليم القريات

كما شهدت صالة الألعاب دوري البلايستيشن، وشهدت أجنحة الإدارات الحكومية المشاركة حضورا كثيفا من زوار المهرجان، وشملت الإدارات المشاركة: فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة القريات في معرض للسلع المغشوشة ومنشورات توعوية، وشاركت الشؤون الصحية في إدارة الكوارث والنقل الإسعافي، والتي قدمت لزوار المهرجان برنامجا عن الإسعافات الأولية، وكذلك إدارة الصحة العامة، التي قدمت حملة تطعيم ضد الأنفلونزا.
فرقة إسعافية
شاركت إدارة الدفاع المدني بمحافظة القريات بـ«ونش» متعدد الأغراض، وقام رجال الدفاع المدني بالشرح لزوار المهرجان عن المهام التي يؤديه في حالة الحوادث المختلفة، فيما شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بفرقة إسعافية لزوار المهرجان.
أثر إيجابي
أكد مدير التعليم الدكتور محمد عبدالله الثبيتي، الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية بالقريات، أهمية الفعاليات والمناشط التي تقام في الأندية وأثرها الإيجابي في قطاعي البنين والبنات. ونوه إلى أنها تعدّ مدّا لجسور الشراكة والتعاون لجميع فئات المجتمع، واستثمارا للوقت بتنوع الفعاليات.
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