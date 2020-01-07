اجتماعي / 75 متدربًا ومتدربة بدورتي التخطيط المالي والادخار بتنمية الشقيري



الشقيري 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد اليوم، دورتين تدريبيتين في مجال التخطيط المالي والادخار والاستثمار الذكي وتنمية المال، بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، وذلك بقاعة التدريب باللجنة.

وتضمنت الدورتان اللتان نفذتا ضمن فعاليات ملتقى الشقيري الشتوي الأول، عرضًا عن أهداف الاستثمار الذكي وتنمية المال وتطرق إلى أهمية الوظيفة ودورها في الاستقرار المالي، ونظرية رباعية الكسب التي تنقسم إلى أربعة أقسام الكسب الوظيفي وكسب الموهبة وكسب التجارة وكسب الاستثمار، واستعراض أهمية استغلال المواهب والمهارات .

وهدفت لتعريف ٧٢ متدرباً ومتدربة بالفرق بين التجارة والاستثمار وعيوبها ومميزاتها، وسمات المستثمر الذكي من خلال الطموح والثقة بالنفس والقيادة والإبداع والمخاطرة، مقدمًا عددًا من النصائح عن الاستثمار الناجح.

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