اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 67ر68 نقطة، أو 24ر0% ، ليصل إلى 55ر28703 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 43ر11 نقطة، أو 35ر0% ، ليصل إلى 28ر3246 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 70ر50 نقطة، أو 56ر0% ، ليصل إلى 47ر9071 نقطة.

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