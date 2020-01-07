السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز يزور عددًا من الأهالي بمحافظة طبرجل



طبرجل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، عددًا من أهالي محافظة طبرجل وذلك ضمن زيارة سموه التفقدية للمحافظة.

وشملت زيارة سموه كل من نائب أمير الفوج 41 الشيخ سعيد بن عاشق اللحاوي، ومعرف الهمط من قبيلة الشرارت الشيخ صامد بن عايش الهمط، ومعرف جماعة العويمرات من قبيلة الشرارات الشيخ عبيد بن رصيص الشراري، ومعرف جماعة الفليوات من قبيلة الشرارات، والشيخ سليمان بن خلف الفليو، وشيخ عشيرة الحلسة من قبيلة الشرارات فوزي بن محمد بن منوخ الدعيجاء.

وتبادل سموه معهم الأحاديث، معربين عن شكرهم لسموه على زيارته للمحافظة، والوقوف على مشاريعها التنموية التي تخدم أبناء المحافظة.

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01:55ت م

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