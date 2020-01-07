السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي بمحافظة طبرجل ويستمع لمطالبهم



طبرجل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في قاعة القصر الملكي بمحافظة طبرجل اليوم، جموعًا من المواطنين والمسؤولين بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه خلال زيارته لمحافظة طبرجل.

كما استقبل سموه قادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن فهد خلال الاستقبال لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد ومحافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي.

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