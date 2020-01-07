السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يعقد اجتماعًا بمحافظ طبرجل ومدراء الإدارات المدنية والعسكرية



طبرجل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمحافظة طبرجل اليوم، اجتماعًا بمديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، بحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد ومحافظ طبرجل عبيد بن فليح الحربي.

ونقل سموه في بداية الاجتماع تحيات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، موكدًا حرص سموه على متابعة سير أعمال الإدارات الحكومية في المنطقة، التي تقوم بخدمة أبناء المنطقة والمقيمين فيها.

وشدد سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي على متابعة المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد لتسليمه مع الالتزام بمعايير الجودة المنصوص عليها، والعمل سويًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تقوم على دعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التي تعنى بالاهتمام بالإنسان وتحسين الحياة وتقديم الأفضل.

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