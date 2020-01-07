السعودية | شاشات عرض إلكترونية لأسعار الوقود أو الإنذار والإيقاف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 1:36 صباحًا, 7 يناير 2020 م
المناطق - الرياض
تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية حملاتها الرقابية عبر الامانات والبلديات للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON91 / RON95) إضافة إلى الديزل والكيروسين.
وأوضحت الوزارة أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية لأسعار البنزين والتعديل عليها، انخفاضاً أو ارتفاعاً.
وكانت الوزارة قد وجّهت سابقًا جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة، للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وفي حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود الغير ملتزمة بتركيب الشاشات.
وتهيب وزارة الشئون البلدية والقروية بالجميع للإبلاغ عن المحطات المخالفة عبر مركز البلاغات البلدي 940.
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