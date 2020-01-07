شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان و «بومبيو» يستعرضان تطورات الأحداث في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الامريكية ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة ، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الامن والسلام والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان و «بومبيو» يستعرضان تطورات الأحداث في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.