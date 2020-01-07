أبناء شهداء الواجب يحضرون التدريبات الميدانية لحرس الحدود

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

استضافت المديرية العامة لحرس الحدود، ممثلة بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، أبناء شهداء الواجب المشاركين بالبرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية- الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ويتم تنفيذه بدعم ومتابعة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وكان اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي في مقدمة مستقبلي أبناء الشهداء، ونقل لهم تحيات وترحيب مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وحرصه واهتمامه بهذه الزيارة، حيث وجّه بتوفير كافة الإمكانات في سبيل تحقيق أهدافها وإسعاد الضيوف.

واطلع أبناء الشهداء على مرافق الأكاديمية وقاعاتها الدراسية، وحضروا التدريبات الميدانية والاستعراض العسكري، بالإضافة إلى زيارة مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC والتعرف على المهام الأمنية والإنسانية التي يؤديها، كما شملت الزيارة الورش البحرية، وعدد من الوسائط البحرية.

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واختتم أبناء الشهداء برنامج زيارتهم في أحد المواقع البحرية الترفيهية بمدينة جدة.

وأكد قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية أن ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام برعاية أسر الشهداء يتم تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن هذا البرنامج يأتي ضمن عدد من البرامج الدورية التي تحرص وزارة الداخلية بمتابعة من وزير الداخلية على تنظيمها لأبناء شهداء الواجب امتنانًا وعرفانًا بتضحيات آبائهم للدفاع عن الدين والوطن.

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