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2020-01-07 تأهل 7 مشاركين فئة 30 شلفا ولي العهد بمهرجان الإبل منقيات المتأهلين ستعرض على المنصة اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تأهل 7 مشاركين في فئة جمل 30 شلفا ولي العهد لون صفر جميعهم من المملكة. Advertisements وأشارت اللجنة إلى أن منقيات المتأهلين سوف تعرض على المنصة اليوم الثلاثاء. وجاءت أسماء المشاركين المتأهلين وجميعهم من المملكة كالتالي، أحمد فهد عبدالله الشريع، عبدالله عبدالعزيز علي السلطان، زايد عاصي عبيد الشمري، فهد غازي عسير المطيري، يزيد عايض ظبية القحطاني، ناصر علي عبيد العجمي، بندر شامان سمسيليل المطيري. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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