الحكومة اليمنية: الحوثي أنفق أموال شعبنا لتشييع قتلته

الإثنين 6 يناير 2020

أعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين، أن الميليشيات الحوثية أنفقت الأموال المنهوبة من الخزينة لتشييع رموز إيران.



كما أكدت أن الحوثيين رفعوا صوراً وشعارات فارسية لتشييع رموز قتلة اليمنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيات الحوثي عن مشاركة وفد تابع لها، الاثنين، في مراسيم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في طهران.

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إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن وفداً برئاسة الناطق الرسمي باسم الميليشيات، محمد عبدالسلام، شارك في المراسم.

وقال وزير الإعلام في حكومة الحوثیین غير المعترف بها دولياً، ضيف الله الشامي، في كلمة له خلال المسيرة في صنعاء، إن "دماء سليماني والمهندس ستتحول إلى صواريخ عابرة للقارات"، وفق تعبيره.

بالتزامن، خرجت الميليشيات الحوثية، الاثنين، في مسيرة بالعاصمة صنعاء ومعقلها الرئيس بمحافظة صعدة، تنديداً بمقتل سليماني ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بغارة أميركية في العاصمة العراقية بغداد فجر الجمعة. وقوبلت مسيرة الانقلابيين باستهجان واسع من أوساط اليمنيين.